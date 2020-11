Nach dem Tod von Diego Maradona hat Englands früherer Nationaltorhüter Peter Shilton zwar dessen spielerisches Können gewürdigt, aber zugleich angemerkt, dass der argentinische Fußballstar nicht mit „Sportsgeist ausgestattet“ war. In einem Gastbeitrag für die Tageszeitung „Daily Mail“ (Donnerstag) bedauert der 71 Jahr alte Shilton, dass sich Maradona nie für sein mit der Hand erzieltes Tor zum 1:0 im WM-Viertelfinale 1986 in Mexiko entschuldigt habe. "Niemals hat er gesagt, dass er betrogen hat und dass er sich entschuldigen möchte“, so der Ex-Keeper.