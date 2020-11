„Die Lage wird immer kritischer. Durch das Älterwerden der sg. Babyboomer-Generation, also der in den späten 1950er und 60er Jahren Geborenen, wird ab 2030 die Zahl der Betreuungsbedürftigen auf fast eine Mio. Personen steigen. Derzeit ist es noch nicht einmal die Hälfte. Entsprechend mehr Geld muss in Zukunft von den Menschen selbst und dem Staat in die Hand genommen werden: Statt jetzt rund 8 Milliarden € werden es dann pro Jahr über 14 Milliarden € sein. Vor allem aus Angst vor der Kostenexplosion wurde in der Vergangenheit mehrfach Anlauf genommen, das System zu verbessern. Mut zum großen Wurf hatte aber niemand. Weiterhin geht jedes Bundesland anders vor. Menschen landen im Heim, die nicht dorthin wollen, Angehörige verausgaben sich. Mitarbeiter in großer Zahl steigen entnervt aus dem Beruf aus. Die Kosten explodieren.