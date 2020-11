Der Unfall hat sich auf der Pinzgauer Straße B311 auf Höhe der Tankstelle Posaunerwirt ereignet. Zwei Personen wurden ins Krankenhaus Schwarzach gebacht, eine weitere ins Spital nach Zell am See. „Drei Pkw und ein Lastwagen waren in den Verkehrsunfall verwickelt. Ich vermute, dass sie aufgrund von Straßenglätte ins Schleudern geraten sind“, beschreibt der St. Veiter Ortsfeuerwehrkommandant Gerald Öhlinger den Einsatz.