Exzentrisch, schrill, charismatisch, mitreißend. Total verrückt! Maradona wurde trotzdem weltweit verehrt, er hob den Fußball in den 80er-Jahren in neue Sphären. Seine unzähligen Skandale ließen ihn allerdings leider noch tiefer fallen. Der Fußball brachte in den letzten Jahrzehnten Dutzende Weltstars hervor, doch der Mythos Maradona wird ewig weiterleben.