Ein Tor gegen Lok Moskau, eines gegen Atletico Madrid und je eines in den beiden Quali-Spielen gegen Maccabi Tel Aviv - Dominik Szoboszlai war bisher Salzburgs Tor-Garant in der Champions League. Doch ausgerechnet gegen die Bayern wollte es nicht klappen. Ungarns Super-Talent vergab am Mittwoch in München die Riesen-Chance auf die Führung.