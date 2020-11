Glatteis war die Ursache für zwei Unfälle Mittwochfrüh bei Völkermarkt und in Ebenthal. Ein 45-jähriger Völkermarkter hat sich auf der Seebergstraße (B 80a) deshalb mit seinem Pkw überschlagen. In Ebenthal ist eine 44-jährige Lenkerin in das Auto eines 60-jährigen Mannes aus Klagenfurt-Land geschlittert. Alle drei Lenker wurden leicht verletzt.