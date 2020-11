Tags zuvor war der Polizei ein Schlepper in Kemeten ins Netz gegangen. Den 23-Jährigen in einem Pkw mit Kennzeichen aus Lettland hatten Beamte bereits um 13.15 Uhr beim Badesee in Burg kontrolliert. Weil ihnen der Mann verdächtig vorkam, wurde er seither observiert. Die Falle schnappte zu, als der 23-Jährige gegen 18 Uhr auf einem Güterweg fünf Syrer ins Auto einsteigen ließ. Festnahme!