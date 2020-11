Ein 74 Jahre alter Salzburger ist am Mittwochnachmittag auf der Tauernautobahn A10 in Gmünd (Bezirk Spittal/Drau) mit seinem Kleinlaster gegen einen Fahrbahnteiler geprallt. Laut Polizei dürfte Sekundenschlaf der Auslöser für den Unfall gewesen sein. Der Lenker und sein 37-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Salzburg, wurden bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Am Klein-Lkw entstand Totalschaden.