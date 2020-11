Toter Fußball-Gott. Gerade einmal 60 Jahre wurde er alt - Fußball-Gott Maradona ist tot! Der geniale argentinische Kicker, längst eine tragische Figur, starb am Dienstag in seiner Heimat an einem Herzinfarkt. Was zurückbleibt: Die Erinnerung an einen der Allergrößten seiner Zunft.