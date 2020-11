„Wir wussten schon im Sommer, als sie zu uns kam, was sie kann“, sagt Florian Melmer, Coach des ÖSV-Nachwuchs über die 16-jährige Bregenzerwälderin Victoria Olivier. Dennoch war auch für ihn und sein Trainerteam der Einstand, den die Head-Pilotin auf FIS-Ebene gab, so nicht vorhersehbar. Nachdem sie bereits am Mittwoch bei den Schweizer Meisterschaften in Davos in der Alpinenen Kombination mit Nummer 112 auf Rang zehn gefahren war, legte sie am Donnerstag sogar noch eines drauf!