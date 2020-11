Nach Ermittlungen konnte die EKO-Cobra in Zusammenarbeit mit den Polizeiinspektionen Wörgl und Kufstein am Dienstagabend einen Österreicher (19) in Kufstein festnehmen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor, zudem ist ein Gerichtsverfahren ausständig. Der 19-Jährige befindet sich nun im Gefängnis.