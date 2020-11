Häusliche Gewalt gegen Frauen und Kinder ist in Zeiten von Quarantäne und Ausgangssperren ein großes Thema. Das Klinikum Wels-Grieskirchen macht daher bei der Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ mit und erstrahlt ab heute bis 10. Dezember in der Signalfarbe Orange. Im Krankenhaus gibt es eine Opferschutzgruppe, die rund 70 Frauen im Jahr betreut. In Wels hängen derzeit Flaggen der Aktion „Frei leben ohne Gewalt“ am Stadtplatz. Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer dazu: „Die Auslastung unserer Frauenhäuser liegt bei fast 100 Prozent.“ Die Intensität der Gewalttaten nehme zu, fast alle Frauen, die hier Schutz suchen, haben massivste Gewalt erlebt.