Einer der Größten

Diego war definitiv einer der größten Sportler aller Zeiten. Natürlich hat er seine Fehler gemacht und für viele Skandale gesorgt. Dass er aber gerade jetzt stirbt, in einer Zeit, in der wir alle ohnehin so viel mitmachen müssen, ist für mich ein ganz, ganz schmerzhafter Keulenschlag. Ich habe wirklich zu weinen begonnen, als ich gehört habe, was passiert ist. Diego, für uns wirst du immer einer der Größten bleiben!