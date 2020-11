Das hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite sind die Sterberaten etwas höher. Wir haben sicherlich eine gewisse Übersterblichkeit, was wir vom ersten Lockdown nicht kennen. Es sind durch die Cluster in den Altenheimen viele ältere Menschen erkrankt. Und da ist das Risiko, einen schweren Verlauf zu haben, einfach erheblich größer. Es gibt außerdem ältere Patienten, die schon so viele Vorerkrankungen haben, dass sie mit einer Patientenverfügung festgelegt haben, dass sie nicht mehr an die Maschinen gehängt werden wollen. Und dann gibt es noch die erfreulichere Variante - die jüngeren Patienten mit schweren Verläufen, die nur kurze intensivmedizinische Betreuung brauchen und schnell wieder auf die Normalstation können.