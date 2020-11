Keine Waffen an Private

Vizekanzler Werner Kogler versuchte am Mittwoch via Twitter die Wogen zu glätten. „An Privatpersonen dürfen im Lockdown keine Waffen verkauft werden“, zeigte sich der grüne Parteichef einsichtig. Weiters soll auch der in dem Zusammenhang oft angesprochene Buchhandel unterstützt werden - 200.000 Euro stünden nun für den Ausbau von Web-Shops und Kundenservice bereit, so Kogler.