Steckbrief von Diego Armando Maradona



Geboren am: 30. Oktober 1960 in Villa Fiorito (Buenos Aires)



Gestorben am: 25. November 2020 in Tigre (Buenos Aires)



Größe/Gewicht: 1,68 m/70 kg (zu aktiven Zeiten)



Position: Mittelfeld



Stationen als Spieler:

- Argentinos Juniors (1976-81/zuvor ab 1969 in der Jugend)

- Boca Juniors (1981-82)

- FC Barcelona (1982-84)

- SSC Napoli (1984-91)

- FC Sevilla (1992-93)

- Newell‘s Old Boys (ARG/1993)

- Boca Juniors (1995-97)



Stationen als Trainer:

- Deportivo Mandiyu Corrientes (ARG/1994/12 Pflichtspiele/1 Sieg)

- RC Avellaneda (ARG/1995/11/2)

- Argentinien (A-Teamchef Oktober 2008 bis Juli 2010)



Größte Erfolge:

- Weltmeister 1986

- WM-Finalist 1990

- vier WM-Teilnahmen (1982, 86, 90, 94)

- 91 Länderspiele im A-Team (34 Tore)

- 14-facher U20-Teamspieler (8)

- Argentinischer Meister 1981 mit Boca Juniors

- Spanischer Meister 1983 mit Barcelona

- Italienischer Meister 1987 und 1990 mit SSC Napoli

- UEFA-Cup-Sieger 1989 mit Napoli

- Italienischer Cup-Sieger 1987 mit Napoli

- Bester Fußballer der WM 1986

- 6-mal Südamerikas Spieler des Jahres (1979, 1980, 1986, 1989, 1990, 1992)

- 4-mal Argentiniens Fußballer des Jahres (1979, 1980, 1981, 1986)

- U20-Weltmeister 1979 und bester Spieler des Turniers in Japan