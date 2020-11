Die von 4. bis 6. Dezember geplanten Corona-Massentests in Tirol stellen für LH Günther Platter (ÖVP) einen „idealen Termin“ dar. Man habe die Antigen-Tests vorgezogen, um einerseits die Aktion „Tirol testet“ noch in der Lockdown-Phase abzuschließen sowie nicht unmittelbar vor Weihnachten durchführen zu müssen. „Damit ersparen wir positiv Getesteten über die Weihnachtsfeiertage in Quarantäne zu müssen“, sagte Platter am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Landhaus.