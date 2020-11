In Finnland vereint: Vier Salzburger Damen und drei Herren im nordischen Lager starten am Wochenende ins Ungewisse. Corona bestimmt die Saison mit. In der Vorbereitung etwa schon bei Langlauf-Ass Teresa Stadlober: die Radstädterin sagte einen geplanten Zwischenstopp zu Hause nach dem Camp in Muonio ab und und blieb in Finnland.