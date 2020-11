Der Bürgermeister hofft daher, dass möglichst viele Bewohner das Angebot der kostenlosen Massentests in Anspruch nehmen. „Viele der Infizierten bei uns haben keine Symptome. Es gibt daher sicher viele, die unwissentlich Corona haben“, sagt Promok. In Annaberg starten die Testreihen bereits kommende Woche (2./3. Dezember) – und sind damit ein Probelauf vor die landesweiten Tests zehn Tage darauf. Die Massentests werden ähnlich einer Landtagswahl durchgeführt. Die Tests finden in den bekannten 534 Wahllokalen des Bundeslandes statt.