In 400 Einrichtungen des Landes Oberöstrreich, Alten- und Behindertenheime, mobile Dienste oder Wohnungslosen-Initiativen, dürften fehlerhafte Schutzmasken ausgliefert worden sein! Ob dadurch Cluster - derzeit sind in 119 Altenheimen in Oberösterreich 1190 Bewohner und Mitarbeiter infiziert - begünstigt oder ausgelöst wurden, muss nun geprüft werden.