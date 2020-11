Gestaffelte Adventkranzsegnung und „Krippeleschauen“

Die Adventkranzsegnung findet in vielen Pfarren heuer gestaffelt statt. Auch im Seelsorgeraum Matrei-Kals-Huben. Dort können die Gläubigen ihren Adventkranz an diesem Wochenende vormittags in die Kirche tragen – und sie am Nachmittag geweiht wieder abholen. Die Kinder des Seelsorgeraums sind zudem vor Weihnachten eingeladen, Weihnachtsbäume in der Kirche mit ihren Basteleien zu schmücken. Auch ein „Krippeleschauen“ in Matrei wird vorbereitet.