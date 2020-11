Die Besitzerfamilie Hubert Steiner hat sich jetzt in einem Informationsschreiben an die Bürger von Gries am Brenner um Hilfe gewandt (der Weiler Venn gehört zu Gries, Anm.). Quasi als letzt Hoffnung neben dem Gang zum Verfassungsgerichtshof. Hinter dem Abbruchbescheid für das Objekt im versteckten Venntal liegt eine fast zehnjährige Geschichte, die Vorlage für eine Alpensaga von Felix Mitterer sein könnte.