Die Pisten im Pitztal werden bereits auf den Tag X der Öffnung vorbereitet. „Realistisch hoffen wir auf grünes Licht Mitte Dezember“, sagte TVB-Obmann Rainer Schultes in der Vollversammlung am Dienstag in Wenns, „wir haben in den letzten Wochen intensive Gespräche auch mit dem Landeshauptmann geführt.“ Nach dem Saisonabbruch im März war wie in anderen TVB die Liquidität das Hauptthema. „Wir mussten rasch ein Corona-Budget herausstampfen“, fuhr Schultes vor den Mitgliedern in Covid-Bestuhlung fort, „bis zum Stand 31. Oktober brachten wir dank vieler Förderungen ein Budget von 715.000 Euro zusammen“. Das Budget für das nächste Jahr weise allerdings einen Verlust von 208.000 € auf.