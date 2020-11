Pagitz spendete für Wahlkampf der ÖVP

Beide bestritten jegliche politische Einflussnahme im Zusammenhang mit ihren Postenbesetzungen. Pagitz hatte in den Wahljahren 2017 und 2019 jeweils 15.000 Euro an die ÖVP gespendet und war 2018 in den ÖBB-Aufsichtsrat berufen worden. Das habe aber nichts mit ihren Spenden zu tun gehabt, betonte die Managerin.