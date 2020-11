„Wenn LR Tilg nun betont, dass das Impfen in Tirol besser aufgestellt werden müsse, erinnern wir ihn gerne daran, dass das eigentlich schon seit Jahren seine Aufgabe gewesen wäre“, bringt es Neos-Klubchef Dominik Oberhofer auf den Punkt. Im Juli-Landtag habe Tilg versprochen, dass ab Mitte November für jeden, der einen Grippeimpfstoff will, einer zur Verfügung stehen werde. „Nach dem Sommer haben wir uns mehrmals versichert – die Antwort: Es habe vor Mitte November keinen Sinn, gegen Grippe zu impfen. Jetzt ist Ende November und keiner weiß, wo der Impfstoff ist. Fakt ist nur: Für die Bevölkerung steht er nicht bzw. nur in geringen Mengen zur Verfügung“, erklärt Oberhofer.