„Etwas zurückgeben“

Greiner wird trotz allen Gegenwinds ein noch besseres Ergebnis als im Vorjahr einfahren können, als ein Rekordumsatz in Höhe von 1,675 Milliarden € erzielt worden war. An diesem Erfolg dürfen die mehr als 11.000 Beschäftigten weltweit mitnaschen - im Dezember werden pro Person 1000 € Prämie ausbezahlt, macht also mehr als 11 Millionen €! „Wir haben in der Krise etwa durch Subventionen für Kurzarbeit und ähnliches Zuwendungen erhalten. Das soll nicht zu höheren Gewinnen führen, sondern wir wollen etwas zurückgeben“, so Kühner.