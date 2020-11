Traditionelle Anlegeformen verlieren allgemein

Ähnliche Tendenzen sind auch zu beobachten, wenn der traditionell „sichere Hafen“ der Börsenwelt im Fokus der Befragten steht. 32 % der jungen Generation ziehen den Bitcoin dem Gold vor, bei den Älteren beläuft sich dieser Wert auf magere drei Prozent. Dabei hat sich die Grundstimmung der Jüngeren im Vergleich zu 2017 eindeutig geändert. In den letzten drei Jahren haben sichere Anlagewerte gegenüber dem Bitcoin massiv an Boden verloren. In Zahlen bevorzugen heute 45 %, die Kryptowährung, 13 % mehr als vor drei Jahren noch. Bei den Alten ist dieser Vergleichswert dagegen leicht rückläufig.Auffällig ist das Ergebnis auch hinsichtlich der Adaption von digitalem Geld. Waren 2017 nur zwei Prozent in Besitz von Bitcoins, zählen heute schon 6 % zu Eignern. Auch diese Werte treiben die Jüngeren an. Heute investieren 14 % in Krypto-Börsen im Vergleich zu überschaubaren 4 Prozent vor drei Jahren. Der Blick in die Zukunft bestätigt die Tendenz. Knapp die Hälfte der 18 bis 29-Jährigen gibt an, in den nächsten Jahren BTC kaufen zu wollen. Bei den Älteren sind dies nur drei Prozent, satte 80 % schließen ein Investment kategorisch aus.