Die Royal-Experint Katie Nicholl sagte der „Mail Online“, dass die königliche Familie dem Herzogpaar von Sussex nach der Fehlgeburt beigestanden sei: „Sie wussten darüber Bescheid, was passiert war. Harry war den ganzen Sommer über in ständigem Kontakt mit ihnen und sie wussten, was sie durchmachten. Nach meiner Einschätzung wurden sie in dieser Zeit von der königlichen Familie unterstützt.“