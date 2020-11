Fußballstar Zlatan Ibrahimovic kehrt nach jahrelanger Pause womöglich in die schwedische Nationalmannschaft zurück. Die Spekulationen über eine Rückkehr des Stürmers nahmen wegen seiner Leistungen bei AC Milan und Aussagen in einem Interview zuletzt zu. Nun zeigt sich auch Nationalcoach Janne Andersson erstmals offen für diese Möglichkeit, wie schwedische Medien am Mittwoch berichteten.