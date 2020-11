Erfahrene Sanitäter versorgen vor Ort den Patienten. Der Notarzt stell viele Kilometer entfernt die Diagnose und gibt Anweisungen. Er sieht durch die Augen des Ersthelfers, der eine Datenbrille trägt – so könnten Lebensrettungen in Zukunft ablaufen. Das Rote Kreuz testet in Niederösterreich bereits das Tele-Notarzt-System.