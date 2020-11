Derzeit seien die Drehbücher zu 13 Folgen der von ORF und ZDF koproduzierten und von Gebhardt Productions hergestellten Krimiserie in Entwicklung, so der ORF. Auch erste Castings fänden bereits statt. „Auch starke Marken müssen immer wieder neu aufgeladen werden und neue Erzählformen finden. Nach den erfolgreichen und schönen zwei Jahrzehnten in Kitzbühel haben wir das ‘Soko‘-Konzept weiterentwickelt und in Linz den perfekten Rahmen gefunden, um Bewährtes fortzusetzen, aber auch neue Facetten einzubringen“, erklärte ORF 1-Channelmanagerin Lisa Totzauer.