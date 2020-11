In Kroatien sind Covid-Patienten wegen überlasteter Krankenhauskapazitäten erstmals in Zelten untergebracht worden. Als erstes Spital im Land hat das Krankenhaus in der nordkroatischen Stadt Varazdin am Dienstagabend begonnen, seine Patienten in Militärzelten vor der Klinik einzuquartieren.