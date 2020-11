Der Österreichische Karatebund muss seinen Vorstand neu wählen. Der ist nach dem Rücktritt von fünf Amtsträgern handlungsunfähig geworden. Am Freitag Nachmittag wird per Videokonferenz geheim abgestimmt. Als Präsident führt der Salzburger Georg Rußbacher den einzigen Wahlvorschlag an.