Die drei Bronzemedaillen von Franz-Josef Rehrl bei der Heim-WM 2019 sollen in der kommenden Saison Zuwachs erhalten. Den gab es in der Familie bereits, der Ramsauer ist seit Mai stolzer Vater eines Buben. Um im Springen nach den Problemen des vergangenen Winters wieder vorne mitzumischen, hat Rehrl in seiner Paradedisziplin einen Neustart an der Basis vollzogen. Die WM in Oberstdorf (unten im Bild) ist weit entfernt, beim Auftakt in Ruka will der 27-Jährige ab Freitag Selbstvertrauen tanken.