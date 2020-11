Lustloser Messi „wie ein Tumor“

Der Argentinier steht seit dem verhinderten Abgang im Sommer neben sich, wirkt lustlos und teilweise wie ein Fremdkörper bei den Katalanen. „Diese Probleme mit Messi haben sich ja schon in der letzten Saison abgezeichnet, mit dem Präsident und allem. Für mich ist Barcelona so ein bisschen zu vergleichen mit einem Krebspatienten - mit einem Lionel Messi als Tumor“, so Petric.