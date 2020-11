Vielleicht meint Spencer ja die Szene, die man sich bei aller Liebe zu Erfindungen nur so und nicht anders vorstellen kann: Als nämlich Prinz Philip am Wahltag des Jahres 1979 erfahren hatte, dass England mit Margret Thatcher erstmals eine Premierministerin bekommt, grollte der überaus mürrische Gemahl von Königin Elizabeth: „Das ist wirklich das Letzte, was dieses Land braucht. Zwei Frauen, die den Laden führen.“