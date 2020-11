Spezielle Situation in Zagreb

Auch deshalb wollte Feldhofer aufgrund der damals speziellen Situation im Lager der Wolfsberger keine Rückschlüsse ziehen. „Wir waren eine Halbzeit lang einen Mann weniger. Und auch die Spieler, die damals gespielt haben, waren nicht richtig fit“, sagte er mit Verweis auf die Tatsache, dass über ein Dutzend WAC-Profis bei den unmittelbar nach dem Spiel durchgeführten Corona-Tests positiv getestet wurden. In der Bundesliga musste der WAC danach pausieren, in der Länderspielpause lag fast die gesamte Mannschaft samt Betreuerstab in Quarantäne zu Hause.