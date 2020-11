Angreiferin seit drei Jahren den Behörden bekannt

Die Frau war den Behörden also - wie der Wien-Attentäter - bekannt, seit drei Jahren tauchte sie aber nicht mehr in fedpol-Ermittlungen auf. Bis sie am Dienstag in einem belebten Kaufhaus in Lugano einen Terroranschlag verübte und eine Frau mit einem Messer schwer am Hals und eine andere mit bloßen Händen leicht verletzte.