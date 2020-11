Ein teurer und auch sehr peinlicher Fehler ist Behörden in Kalifornien passiert: Serienmörder und andere zum Tode verurteilte Häftlinge hatten unrechtmäßig Arbeitslosengelder im Rahmen eines Corona-Hilfsprogramms überwiesen bekommen. Derzeit beträgt der nachgewiesene Schaden etwa 140 Millionen Dollar (etwa 117 Millionen Euro), die tatsächlichen Kosten könnten jedoch noch um ein Zehnfaches höher liegen. Staatsanwälte orten „einen der größten Betrüge an Steuerzahlern in der Geschichte Kaliforniens“.