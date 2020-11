„Endlich Urlaub“, schreibt Thiem. Für ihn geht eine höchst erfolgreiche Saison zu Ende: erster Grand-Slam-Sieg in New York, in Melbourne und beim Masters in London jeweils im Endspiel! „Jetzt spanne ich zehn Tage aus, Ferien im Ausland kamen aufgrund der Pandemie nicht in Frage, also verbringe ich meine freien Tage daheim in Österreich.“