Ab 2021 ist auch Linz in sicherer „Soko“-Hand - denn dann geht in der oberösterreichischen Hauptstadt ein neues Top-Team an den Start. Neu sind aber nicht nur Standort und Team, sondern auch das Setting, in dem ermittelt wird: Die „Soko Linz“ wird als Polizeikooperationszentrum geführt, das im Dreiländereck Österreich, Deutschland und Tschechien zum Einsatz kommt und auch personell auf die österreichisch-deutsche Freundschaft setzt.