Unter dem Motto „Sparen und Rücklagen bilden in guten Zeiten, damit man in schlechten investieren kann“ hat die Gemeinde Wals-Siezenheim für 2021 ein Rekordbudget geschnürt. Österreichs größtes Dorf nimmt für sechs Bauprojekte, Hochwasserschutz, Straßenbau und Trinkwasserversorgung 15,5 Millionen Euro in die Hand.