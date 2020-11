Das Land Salzburg hat sich auf einen Fahrplan für die geplanten Corona-Schnelltests festgelegt. „Wir haben uns entschlossen, die Massentests schon am 12. und 13. Dezember durchzuführen. So gewinnen wir vor Weihnachten Zeit in Hinblick auf die Feiertage“, erklärt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Mittwoch in einer Aussendung. So soll Quarantäne über Weihnachten vermieden werden.