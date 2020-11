Ein Kuss in einer auf Netflix ausgestrahlten Serie hat in Indien eine Kontroverse ausgelöst. In der Serie „A Suitable Boy“ („Eine gute Partie“) küssen sich eine hinduistische Frau und ein muslimischer Mann in einem hinduistischen Tempel. Bei der Polizei ging eine Beschwerde wegen der Verletzung religiöser Gefühle gegen zwei Führungskräfte von Netflix ein, so der Innenminister des Bundesstaates Madhya Pradesh, Narottam Mishra, auf Twitter. Er kündigte an, rechtliche Schritte prüfen zu wollen.