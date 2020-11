Im Zuge der Aktion „Weihnachten in Teil-Land“ sucht die Kärntner Caritas gemeinsam mit der „Krone“ noch nach Spenden für notleidende Familien, um ihnen das Weihnachtsfest zu verschönern. Helfen auch Sie mit! Kaufen Sie Gutscheine bei lokalen Unternehmen in Kärnten und unterstützen Sie so auch die heimische Wirtschaft.