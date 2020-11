Bereits im Jänner soll es, wie berichtet, die ersten Impfungen gegen das Coronavirus in Österreich geben. Der Ministerrat hat die Pläne am Mittwoch abgesegnet, in einem Strategiepapier, das krone.at vorliegt, heißt es dazu, die „Beschaffung ausreichender Impfstoffe für acht Millionen Personen“ sei sichergestellt worden. Zudem werde die Impfung für die Bevölkerung kostenlos sein. Inzwischen nehmen auch die Massentests Fahrt auf.