„Scalper“ zahlen für automatische Kauf-Bots

Um an so viele Konsolen zu kommen, habe er sogenannte Bots eingesetzt - also Software, die vollautomatisch PS5-Konsolen in Online-Shops bestellt, wenn dort welche verfügbar sind. Illegal ist das nicht, es führt aber zu jener Marktverzerrung, die nun zur für Gamer ärgerlichen Situation führt, dass man die PS5 im Handel kaum bekommt.