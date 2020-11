Langlauf-Eldorado: Olympiaregion Seefeld

Das Eldorado des Langlaufens schlechthin ist die Olympiaregion Seefeld in Tirol: sie ist die ungeschlagene Nummer Eins in Sachen Langlaufangebot. Rund 245 Loipenkilometer in allen Schwierigkeitsgraden durch einzigartige Naturlandschaft, darunter die längste zusammenhängende Loipe Österreichs und die berühmten WM-Loipen der Nordischen Ski-WM 2019, stellen das unter Beweis. Während der Wintermonate sind die fünf Orte Seefeld, Leutasch, Mösern, Reith und Scharnitz mit einem abwechslungsreichen Loipennetz verbunden. Wer den Winter sucht, wird hier fündig: die perfekte Lage auf 1.200 Metern Seehöhe bietet größte Schneesicherheit und die Region verfügt zusätzlich über umfassende Beschneiungsanlagen für garantiert perfekten Loipengenuss. Das offene Sonnenplateau ist die Trainingsheimat der Spitzensportler und verzaubert auch alle Hobbysportler sofort.