Verbraucherschützer: „Gebühr in diesem Fall unzulässig“

Reinhold Schranz, Jurist beim Europäischen Verbraucherzentrum (EVZ), das zum Verein für Konsumenteninformation gehört, sieht das freilich ganz anders: „Bei Flügen, die wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, haben Konsumenten laut EU-Fluggastrechteverordnung Anspruch auf Erstattung der Kosten“, so der Experte. Flugvermittler dürfen für die Weiterleitung der erstatteten Kosten an den Kunden keine Storno- oder Bearbeitungsgebühren verlangen. „Es ist somit in diesem Fall unzulässig, die Bezahlung der zehn Euro zu fordern“, so Schranz weiter. Generell rät der Verbraucherschützer, Flüge direkt bei Airlines zu buchen. So habe man bei Problemen nur einen Ansprechpartner, mit dem man sich auseinandersetzen muss.