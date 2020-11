Stimme „eingerostet“ aber nicht verklungen

Zu Midlers Sammlung von Grammys, Emmys und Golden Globes kam 2017 noch der Tony-Theaterpreis hinzu. Am New Yorker Broadway gewann sie die Auszeichnung als beste Schauspielerin in einem Musical für die Titelrolle in „Hello, Dolly!“. „Danke an alle Juroren - von denen ich wirklich mit vielen ausgegangen bin“, witzelte Midler in einer umjubelten Dankesrede.